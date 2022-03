RDC: le ministre de l’Économie cible d’une motion de défiance sur fond de tensions à la majorité

Le Palais du peuple, bâtiment du Parlement congolais (RDC). RFI/Sonia Rolley

Encore un test pour l’Union sacrée, la coalition du président Tshisekedi, avec le vote à l’Assemblée nationale d’une motion de défiance du député Crispin Mbindulé, et soutenue par plus de 50 élus, contre le ministre de l’Économie. Jean-Marie Kalumba sera entendu à la chambre basse du Parlement, il doit s’expliquer sur les raisons de la hausse des prix des produits et services sur le marché à travers le pays qui s'observait avant même le début de l’offensive russe en Ukraine.