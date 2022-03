Togo: le gouvernement augmente le prix des carburants

Les Togolais doivent davantage débourser pour les produits pétroliers. Ce mardi 29 mars, le gouvernement a augmenté les prix : l'essence sans plomb est passé de 505 francs à 595 francs, le gasoil de 520 à 605 et le pétrole lampant de 400 à 550 francs CFA. Selon le gouvernement, ces augmentations sont dues au nouvel environnement économique et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, principaux pays desquels est importé le brut ou le raffiné.