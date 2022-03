Afrique du Sud: les chiffres alarmants du chômage chez les jeunes

Reportage

Six jeunes sur 10 (66%) âgés d'entre 15 à 24 ans sont à la recherche d'un emploi en Afrique du Sud. C'est la catégorie la plus touchée par le chômage. Une situation qui s'est aggravée en 2021 avec la pandémie de Covid-19 et les émeutes de juillet qui ont suivi l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma. Manque de qualifications, éloignement du marché du travail, difficultés financières à chercher un emploi, les freins à la recherche d'un travail sont nombreux.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Lethiwe Sinodumo Nkosi donne rendez-vous dans une chaîne de restauration rapide. Le fast-food et son wifi gratuit illustrent l'un des défis que rencontrent les demandeurs d'emploi, explique cette militante pour l'association Youth Capital qui propose des solutions pour combattre le chômage des jeunes. « Il faut s'attaquer au coût de la recherche d'emploi. Par exemple, on a discuté avec un jeune qui nous disait passer du temps à l'extérieur d'un KFC, loin de chez lui, pour capter le wifi et chercher du travail. Un jeune demandeur d'emploi ne devrait pas en passer par là. »

« C’est le népotisme qui nous fait du mal dans ce pays »

Selon une étude, les jeunes dépensent en moyenne 60 euros par mois pour chercher un emploi. C'est d'autant plus lourd à supporter financièrement que la recherche peut s'éterniser, témoigne Zanele Mbawu, 23 ans. Diplômée de psychologie, elle a obtenu un stage, faute d'avoir un emploi. La route est encore longue, redoute-t-elle. « On finit par perdre espoir parce qu'on passe notre temps à postuler sans toujours obtenir de réponses. Et on ne sait pas si c'est à cause de notre CV ou autre chose. Parfois, je me dis que c'est le népotisme qui nous fait du mal dans ce pays. Si tu ne connais personne, qui va t'introduire dans le marché du travail ? »

Zanele et Lethiwe de l'association Youth Capital ont échangé leur numéro de téléphone. C'est un contact de plus pour affronter le marché du travail.

Nous risquons une forte instabilité sociale. Kevin Lings, économiste sud-africain Alexandra Brangeon

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne