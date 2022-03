Côte d'Ivoire : le cacao durable et la sécurité au cœur du partenariat avec l’UE

La commissaire européenne aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen était mercredi en Côte d’Ivoire, après le Niger et avant le Ghana. TONY KARUMBA / AFP

La commissaire européenne aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen était mercredi en Côte d’Ivoire, après le Niger et avant le Ghana. Visite qui s’inscrit dans la suite logique du sommet UE-UA de février dernier à l’issue du quel l’Europe s’est engagé à investir 150 milliards d’euros en Afrique. En Côte d’Ivoire l’Europe investit dans la paix et la sécurité, la transition bas-carbone et le cacao durable.