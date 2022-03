Cameroun: MSF annonce la libération de cinq employés enlevés en février 2022

C’est la fin de l'inquiétude pour cinq employés de Médecins sans Frontières enlevés, il y a un mois, dans l'extrême-nord du Cameroun. L’ONG annonce ce jeudi 31 mars 2022 leur libération sur le sol nigérian.

Les cinq employés de l’ONG sont tous sains et saufs. Médecins sans Frontières dit partager le « profond soulagement » de leurs proches. L’organisation ne souhaite pas communiquer davantage pour le moment sur les circonstances de ces libérations, mais elle s'engage à les accompagner ces salariés de les aider au mieux à se remettre. Ils ont passé plus d'un mois en captivité.

À ce jour, il n’y a toujours pas de revendication formelle pour ces enlèvements. C'est à leur domicile de Fotokol que les trois employés expatriés, une Franco-Ivoirienne, un Sénégalais et un Tchadien, ont été kidnappés avec leurs deux gardes de sécurité camerounais. C'était dans la nuit du 24 au 25 février. La maison avait été fouillée et un coffre-fort forcé.

Fotokol est une commune du Logone-et-Chari, frontalière du Nigeria. Si on s'éloigne un peu, c'est une localité qui se trouve aussi sur la route qui mène à Ndjamena, la capitale tchadienne. Et plus largement, le secteur est à proximité du bassin du lac Tchad, zone où sévissent des groupes armés comme l’Iswap (le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest) et Boko Haram.

