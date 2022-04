Cameroun : un appel à la grève générale pour dénoncer « l'appauvrissement généralisé »

Photo du marché de Mokolo, à Yaoundé, le 11 otobre 2018. (photo d'illustration) © AP - Sunday Alamba

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un collectif de représentants de consommateurs et de travailleurs du secteur formel et informel a déposé auprès des autorités un préavis pour un appel à la grève générale et à des manifestations pacifiques à partir de jeudi prochain, 7 avril.