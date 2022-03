Déforestation : le ministre britannique de l'Environnement achève sa visite en RDC

Zac Goldsmith, ministre d’Etat britannique en charge des questions environnementales internationales, a passé près d’une semaine entre Kinshasa et Brazzaville pour évaluer les progrès des engagements pris par chaque partie. AFP - PAUL ELLIS

Le président Tshisekedi et le Premier ministre britannique Boris Johnson avaient signé en novembre lors de la COP 26 à Glasglow, une déclaration commune au nom de l'Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI). Un accord de financement de 500 millions de dollars sur cinq ans avait été signé. Il vise la protection de la forêt tropicale du bassin du Congo qui est la deuxième plus grande forêt du monde. Cinq mois plus tard, peu d’avancées ont été constatées dans les engagements pris par chaque partie.