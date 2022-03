Encadrement des cautions locatives: un véritable enjeu pour le continent africain

Des cautions équivalentes à un ou deux ans de loyers, des avances exigées par trimestre, ce sont des pratiques que l'on retrouve ailleurs, dans d'autres pays du continent africain. Des dérives plus ou moins limitées par les cadres juridiques en vigueur.

Publicité Lire la suite

Le Togo plafonne depuis janvier les cautions à six mois de loyers. Pour Guezere Assogba, maître de conférence en géographie urbaine à l'université de Kara, dans le nord du Togo, c'est un bon point de départ pour limiter l'endettement des familles et faciliter leur accès à des logements décents. Reste à veiller à l'application des textes.

Au Bénin, malgré la loi de 2018, Éric Houessou de l'Association béninoise pour la défense du consommateur note que certains bailleurs continuent de demander des « pré-payés » : un voire plusieurs mois de loyers d'avance en plus de la caution.

Réglementation contournée en RDC

Même constat à Kinshasa, où la réglementation de 2013 est contournée. Dix mois de loyers d'avance, parfois plus et des contrats non conformes qui laissent les locataires sans possibilité de recours. Pour Derrick Tshibangu de l'Organisation de défense des consommateurs en RDC, une solution pourrait être de s'appuyer sur les chefs de quartier pour veiller au respect des textes.

Des textes encore insuffisants au Cameroun pour réguler le secteur privé. Simon Kaldjob du Collectif des associations de consommateurs regrette que les propriétaires en position de force dictent leurs conditions sans limite fixée par la loi.

Un secteur immobilier qui est sous pression dans les villes africaines. En effet, l'Afrique est le continent qui connaît la croissance démographique urbaine la plus forte au monde.

• En Guinée, le scandale des avances sur loyer

Trouver un appartement à Conakry est un parcours du combattant. Beaucoup de concessionnaires demandent à leur locataire de payer une année complète avant de pouvoir emménager. Pour simplifier les conditions d’accès au logement, le gouvernement a décidé, jeudi 24 mars, de limiter les avances de loyer, à trois mois maximum. Une annonce faite en Conseil des ministres.

Son appartement est au fond de la concession: 50 mètres carrés, quatre pièces. Pour Ahmed, ses deux sœurs, sa femme et leur fils de dix jours. Reportage à Conakry Matthias Raynal

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne