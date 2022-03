Rwanda: 28 ans après, l’Agence française de développement réinstallée à Kigali

C’est le retour officiel de l’Agence française de développement au Rwanda dans la droite ligne du réchauffement des relations franco-rwandaises. Jeudi 3 mars, Rémi Rioux, directeur général de l’AFD, a inauguré le nouveau bureau de l’agence à Kigali, en présence de la ministre rwandaise en charge de la Planification économique, confirmant ainsi le réengagement de l’AFD au pays des Mille Collines.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Une nouvelle agence, avec dix représentants, un accord de partenariat avec la Banque rwandaise de développement et un nouveau départ pour l’AFD au Rwanda. Elle avait quitté le pays en 1994 lors du génocide des Tutsis. Elle n’était ensuite pas revenue à cause des relations tendues entre Kigali et Paris, mais sous le mandat d’Emmanuel Macron, elle a accompagné en sous-main le rapprochement entre les deux pays.

C’est en effet la quatrième visite au Rwanda depuis 2019 de son directeur général, Rémy Rioux. « J'étais venu en Juin 2019 rencontrer le président Paul Kagame, et il m'avait demandé de reprendre les financements, confirme Rémy Rioux. Donc depuis 2019, pas à pas, on est en train de construire une nouvelle relation ».

Un accent mis sur l’éducation

Ces trois dernières années, l’AFD a engagé des financements et prêts à hauteur de 218 millions d’euro au Rwanda. Elle en prévoit 200 millions de plus d’ici 2023. C’est donc près de 500 millions en 5 ans, comme l’avait promis le président Emmanuel Macron lors de sa visite à Kigali l’année dernière. Avec un accent mis sur l’éducation. « Il y a deux volets : la formation professionnelle et l'enseignement du français, poursuit le directeur général de l’AFD. Pour remettre le français dans les programmes scolaires et reprendre, dans l'intérêt de l'intégration régionale, cet enseignement qui avait beaucoup baissé depuis 2008 ».

Dans le secteur de la santé, des discussions sont en cours autour d’un financement de l’hôpital de Musanze, dans l’ouest du pays.

