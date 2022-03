Sénégal: à Dakar, une table ronde d’hommes d’affaires russo-sénégalais

Au Sénégal, une « table ronde des hommes d’affaires russo-sénégalais » s’est tenue à Dakar ce jeudi 31 mars. Le président du Tatarstan, République de la Fédération de Russie, a fait le déplacement. Une rencontre économique alors que le Sénégal, considéré comme un allié des Occidentaux, s’était abstenu lors du vote de la première résolution l’ONU, 2 mars, exigeant l’arrêt immédiat du recours à la force de la Russie en Ukraine.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

C’est dans une salle du centre des Congrès de l’hôtel de luxe King Fahd que s’est tenue « cette table ronde sur la coopération entre la République du Tatarstan, le Sénégal et la Gambie », comme l’indique l’écriteau à l’entrée. Parmi les personnalités annoncées côté Tatarstan, les dirigeants de l’usine d’hélicoptères de Kazan, de la société de poids lourds Kamaz, ou encore de la compagnie pétrolière Tatneft. Le président du Tatarstan Roustam Minnikhanov a été accueilli à Dakar par Moïse Sarr, secrétaire d’État sénégalais chargé des Affaires extérieures, précise l’ambassade de Russie.

Dans un contexte de sanctions occidentales contre Moscou, « la Russie, via l’une de ses régions les plus dynamiques économiquement, cherche de possibles débouchés en Afrique », analyse un spécialiste du Kremlin. « Le Tatarstan apparaît comme une vitrine de la Russie à l’export », poursuit notre interlocuteur. Et la République, composée d’une importante communauté musulmane, mise sur ses liens avec le monde islamique. Kazan, sa capitale, est d’ailleurs considérée comme « une ville hautement spirituelle avec l’implantation de prestigieuses écoles coraniques ».

