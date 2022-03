Transition en Guinée: une partie de l’opposition demande la nomination d’un médiateur international

Une affiche du meneur de la junte et actuel chef de l’État en Guinée, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à Conakry, le 11 septembre 2021. © AFP - JOHN WESSELS

Ils sont 63 partis politiques signataires d’un document exigeant de la junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 plus de clarté et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Ces signataires, dont l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et l’Union des forces républicaines des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, exigent même la nomination d’un médiateur international chargé de faciliter le dialogue entre le CNRD (aile politique de la junte), le gouvernement et les partis politiques pour aider la Guinée à sortir tranquillement de cette transition.