Bolloré cède ses activités de logistique en Afrique à l'armateur MSC

Logo du groupe Bolloré. (Illustration). BERTRAND GUAY / AFP

Texte par : RFI

Le groupe Bolloré, leader du transport et de la logistique sur le continent africain, a annoncé être parvenu à un accord avec l'armateur italo-suisse MSC (Mediterranean Shipping Compagny) ce jeudi 31 mars. Le montant de la vente s'élève à 5,7 milliards d'euros. Cette vente concerne un large réseau de concessions portuaires, d'entrepôts et de hubs routiers et ferroviaires en Afrique.