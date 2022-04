Culture africaine: les rendez-vous en avril 2022

À Paris, Bruxelles, Cannes, Montréal, Tourcoing, Venise ou Dakar, en salle ou en plein air, voici 19 rendez-vous de la culture africaine à ne pas manquer en ce mois d'avril. N’hésitez pas à nous envoyer vos événements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Publicité Lire la suite

Le Musée des Civilisations Noires à Dakar, au Sénégal, inaugure ce 1er avril Picasso à Dakar, 1972-2022. Cette exposition exceptionnelle réunit des œuvres de plusieurs musées français et sénégalais pour initier un dialogue entre le maître espagnol et les objets d’art africain.

Voyage au-delà de l’illusion. À partir du 1er avril, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique organisent une exposition Focus sur l'œuvre de l'artiste sénégalais Omar Ba. Dans une vingtaine de toiles de grand format, réalisées spécialement pour l’exposition, l’artiste traite de thèmes comme le chaos, la destruction et la dictature, traités « dans un langage pictural qui lui est entièrement propre, à la fois féroce et délicat ».

Masque tukah porté. Exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun », du 5 avril au 17 juillet 2022 au Musée du Quai Branly. © La Route des Chefferies

► Découvrez la nouvelle Newsletter RFI Culture. Recevez gratuitement, chaque jeudi dans votre boîte aux lettres, l’actualité culturelle internationale qui n’oublie pas l’Afrique. Pour vous abonner, c’estici.

Après une semaine en ligne, la 38e édition de Vues d’Afrique, à Montréal, accueillera son public en salle à la Cinémathèque québécoise, du 1er au 10 avril. Parmi les événements phares du plus grand festival de cinéma africain sur le continent américain figure la première nord-américaine de Haut et fort du réalisateur marocain Nabil Ayouch, le documentaire-choc inédit L’empire du silence de Thierry Michel, la comédie Les trois lascars du cinéaste burkinabè Boubakar Diallo et La femme du fossoyeur du cinéaste somalien Khadar Ayderus Ahmed, l’Étalon d’or du Fespaco 2021.

À partir du 2 avril, la galerie parisienne 31Project présente sur une proposition de Liz Gomis l’exposition Je suis moi-même le soleil. Une invitation à cinq artistes pour réagir à cette citation du cinéaste sénégalais Ousman Sembène qui affirmait : « L’Europe n’est pas mon centre […] Pourquoi voulez-vous que je sois le tournesol qui tourne autour du soleil ? » Cette exposition collective réunit le travail de cinq artistes plasticiens d’Afrique et de sa diaspora : Leonard Pongo (Belgique/RDC), Nú Bareto (Guinée-Bissau), M'barka Amor (France), Valerie Asiimwe Amani (Tanzanie), Hakeem Adam (Ghana).

Jusqu’au 15 juin est présentée l’exposition I See a Bird / Je vois un oiseau de Chourouk Hriech au Drawing Lab, à Paris. Une succession de « voyages dessinés » où les oiseaux sont nos guides, déployant ainsi « une géographie métaphorique, une ville-monde dont les oiseaux seraient les premiers habitants ». Née en 1977, l’artiste franco-marocaine est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Le 9 avril aura notamment lieu une soirée pluridisciplinaire, I See a Bird Party, avec des performances, showcases, flash tattoo, DJ set...

Le ndop, une étoffe caractéristique des Grassfields. Exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun », du 5 avril au 17 juillet 2022 au Musée du Quai Branly. © La Route des Chefferies, photo : Eyidi

Le 2 avril, Circulation(s), le Festival de la jeune photographie européenne, ouvre ses portes au centre culturel Centquatre à Paris. Parmi la trentaine d’artistes invités, Rosi Silvia, qui vit entre Italie et l’Angleterre, y interroge ses racines togolaises « en se réappropriant les codes artistiques des traditionnels portraits en studio d’Afrique occidentale ». L’artiste Rubén Bermúdez, né à Madrid, y présente une archive ouverte, personnelle et collective de la construction de la négritude en tant que force politique en Espagne : « Y tú, ¿por qué eres negro? » (Et toi, pourquoi es-tu Noir ? »). Et Laura Quiñonez s’inspire dans Accidentes geo-gráficos d’une histoire transmise de génération en génération au sein de la communauté afro-colombienne : à l’époque de l’esclavage, les marrons (personnes résistant à l’esclavage) utilisaient leurs tresses pour communiquer secrètement les chemins vers la liberté…

Picasso et les avant-gardes arabes. L’Institut du Monde Arabe (IMA) à Tourcoing, dans le nord de la France, installe à partir du 2 avril un dialogue inédit entre Picasso et des œuvres-clés d’artistes de l’avant-garde arabe. Les peintures de Jewad Selim (Irak), Rafic Charaf (Liban), Idham Ismaïl (Syrie), Samir Rafi (Égypte), Mohamed Khadda (Algérie) rendent visibles les relations entre Pablo Picasso (qui ne s’est jamais rendu dans le monde arabe) et les scènes artistiques du Maghreb et du Moyen-Orient.

► Jusqu’au samedi 7 mai, vous pouvez postuler pour la 9e édition du prestigieux Prix RFI Théâtre. L’appel à écritures est ouvert aux autrices et auteurs entre 18 et 46 ans, né(e)s et vivant en Afrique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien ou au Proche-Orient. Le texte en français doit comporter un minimum de 15 pages numérotées.

À partir du 5 avril, le Musée du Quai Branly à Paris invite à découvrir l’art des communautés établies sur les hauts plateaux des Grassfields, une région située à l’ouest du Cameroun. L'exposition Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible réunit 270 œuvres dont la majeure partie sont conservées par les chefs et les lignages familiaux.

Porte d’entrée principale de la chefferie Bafou. Exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun », du 5 avril au 17 juillet 2022 au Musée du Quai Branly. © La Route des Chefferies. Photo : Perez

Le Musée de l’histoire de l’immigration à Paris interroge à partir du 5 avril l’histoire des Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours. L’exposition promet à travers d’une centaine d’œuvres d’art, documents et archives audiovisuelles « un regard neuf et documenté » révélant ainsi le rôle essentiel de la France et de l’État dans la transformation de ces relations, tant en Afrique du Nord qu’en France métropolitaine.

Du 7 avril au 14 mai, la Galerie Chauvy à Paris réunit des œuvres des artistes nigérians Victor Olaoyé, Wole Lagunju, Samuel Nnorom avec celles du Malien Ibrahim Ballo autour du thème Les «voix» du textile. Ces « voix » du textile furent, longtemps, dans les champs d’indigotiers, celles des esclaves. Les ancêtres d’Ibrahim Ballo furent tisserands du Bogolan, tissu traditionnel malien. Wole Lagunju fait revivre les textiles des femmes yorubas dans un concept artistique contemporain : l’Onaïsme. Samuel Nnorom aborde l’histoire du textile par des voix croisées. Victor Olaoyé travaille les textiles Adire très graphiques et teintés à l’indigo qui se transmettent de mère en fille chez les Yoruba, racontant ainsi la longue histoire coloniale.

Le Mucem à Marseille a conçu une exposition ambitieuse autour un personnage que Victor Hugo avait surnommé « l’émir pensif, féroce et doux ». Connaît-on assez Abd el-Kader ibn Muhyî ed-Dîn ? L’événement Abd el-Kader réunit à partir du 6 avril 250 œuvres et documents issus de collections publiques et privées sur « l’émir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’État, apôtre… »

Du 5 au 10 avril, la maison de ventes Artcurial organise à Paris Flamboyant hommage à la nature, une exposition d’art contemporain africain rassemblant des œuvres du Congolais Pili Pili Mulongoy et de l’Ougandais Joseph Ntensibe. Des œuvres issues de collections privées de ces deux artistes et présentées pour la première fois au public.

1-54, la foire d’art international dédiée à l’art contemporain africain et à la diaspora africaine est de retour à Paris, chez Christie’s. Du 7 au 10 avril, elle accueillera 23 exposants internationaux rendant ainsi visibles les œuvres d’une cinquantaine d’artistes contemporains originaires d’Afrique et de sa diaspora.

Détail d’un costume de reine en Toghu, porté par sa détentrice, la reine Nkwen, Mancho Calista Nchangwie. Exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun », du 5 avril au 17 juillet 2022 au Musée du Quai Branly. © La Route des Chefferies

Au même moment, Art Paris, rendez-vous majeur pour l’art moderne et contemporain, ouvre ses portes également du 7 au 10 avril au Grand Palais Ephémère pour 130 galeries d’une vingtaine de pays, dont du Ghana et de la Côte d’Ivoire,

La Fondation Blachère inaugure le 7 avril sa nouvelle exposition Kaleidoscope / Dakar & Kinshasa. Un témoignage artistique de l’explosion urbaine en Afrique changeant les espaces et les mentalités. « La ville est ainsi… le lieu de tous les possibles, de tous les rêves éveillés » et « en perpétuel mouvement ».

Le 14 avril, le Festival de Cannes annoncera les films de sa sélection officielle de l’édition 2022 qui aura lieu du 17 au 28 mai. Après deux films africains en compétition en 2021, quelle place aura cette année le cinéma africain au plus grand rendez-vous du cinéma au monde ?

À partir du 21 avril, le peintre congolais Thonton Kabeya nous invite à danser La Rumba Rosa. À Paris, à la Bonne Espérance Gallery, il explore l’univers de « cette danse pratiquée dans la République du Congo comme un exutoire, une méditation, un phénomène culturel d’acculturation ». Un art rassemblant « toutes les communautés : hétéros, gays, lesbiennes, enfants, parents, grands-parents, femmes, hommes ».

The Milk of Dreams (Le lait des rêves). Du 23 avril au 27 novembre aura lieu la 59e exposition internationale d'art de Venise, en Italie. La commissaire Cecilia Alemani, première femme italienne à occuper ce poste à la Biennale, a promis « de donner la parole aux artistes pour qu'ils créent des projets uniques qui reflètent leurs visions et notre société ». Parmi les membres du jury international figure le commissaire camerounais installé en Allemagne. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, qui occupera, à partir de 2023, le poste de directeur de la Haus der Kulturen der Welt (HKW) à Berlin. Des artistes de 57 pays ont été sélectionnés, dont Kapwani Kiwanga, artiste d’origine tanzanienne. Parmi les pays représentés pour la première fois se trouvent trois pays africains : le Cameroun, la Namibie et l’Ouganda.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne