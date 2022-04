Guinée: l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana prend la tête du RPG d’Alpha Condé

Ibrahima Kassory Fofana, le 27 février 2012, à Conakry. (Image d'illustration) AFP/Cellou BinaniI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 350 délégués en provenance de l’intérieur du pays et de l’étranger ont rallié, ce jeudi 31 mars 2022, Conakry pour prendre part à la convention extraordinaire du RPG. L’ex-parti au pouvoir voulait désigner un coordinateur provisoire en attendant le prochain congrès qui doit théoriquement se tenir avant la fin de l’année et c’est le dernier Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui a été choisi.