Madagascar : le projet de téléphérique dans la capitale obtient un permis environnemental

A Madagascar, le projet de téléphérique dans la capitale, Antananarivo obtient un permis environnemental. Ce projet cher au Président Andry Rajoelina, qui a pour ambition notamment de « désengorger » la capitale, a suscité la controverse au sein des Tananariviens depuis son annonce : un projet « non prioritaire », « préjudiciable pour le patrimoine », dénoncent certains. Hier (jeudi), l'O.N.E., l'Office National pour l'Environnement a octroyé ce permis environnemental au promoteur, le Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, ce qui permet la poursuite des études techniques et géotechniques et le début des travaux.

De notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Deux lignes de transport par câble qui relieront cinq arrondissements de la capitale. 78 pylones à ériger. C'est l'emplacement de certains d'entre eux, proches de bâtiments historiques dans le tracé initial qui a suscité, entre autres, la contestation des Tananariviens. Le nouveau parcours devra respecter la centaine de clauses du cahier des charges, affirme le directeur général de l'ONE, Rija Rakotoson. « En respectant le cahier des charges qu'on a octroyé aujourd'hui, il n'y a pas de risque par rapport au projet. On a mis des balises par rapport au patrimoine, à la culture, à la stabilité des terrains sur la haute-ville où il y a des risques d'éboulement, d'instabilité. Il va y avoir beaucoup de changements par rapport aux pylônes, que ce soit du point de vue des contraintes concernant le patrimoine ou des contraintes géotechniques et foncières. Les promoteurs ont accepté toutes les conditions. Concernant les bruits perceptibles au niveau des pylônes, des gares, le promoteur a déjà apporté des solutions pour les maîtriser en plaçant des absorbeurs tout autour des sources de bruit. On espère qu'au fur et à mesure qu'on communique on arrive à adoucir cette crainte énorme dans le public. »

« Il n'y aura pas d'expropriation »

Les travaux seront réalisés par les entreprises françaises Poma et Colas. Le tracé définitif des lignes devrait être présenté dans le courant de ce mois pour débuter les travaux au plus tard, en juin, explique la secrétaire générale auprès du Secrétariat d'Etat en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Léa Ravoavinorosoa. « Actuellement, les sondages des sols sont en cours et vont continuer Il y a des sondages partout où les pylônes seront érigés pour voir les caractéristiques du sol. (...) Il n'y aura pas d'expropriation de prévu parce que pour les gares, par exemple, ce sont tous des terrains appartenant à l'Etat. Pour les proportions où les pylônes seront mis, il n'y aura pas d'expropriation totale. Ce serait juste une toute petite partie de trois fois trois mètres carrés qui sera utilisée pour l'emplacement des pylônes. »

Le prix du ticket révisé…

« Un budget d'indemnisation est prêt et disponible au niveau du Secrétariat d'Etat des Nouvelles Villes et de l'Habitat pour les propriétaires des terrains affectés par l'implantation des pylônes », précise le communiqué de presse de la cérémonie de remise officielle du permis environnemental du projet de transport par câble.

Le tarif du ticket annoncé initialement entre 3000 et 4000 ariary, soit six fois plus cher qu'un ticket de bus, et qui avait suscité un tollé au sein des Tananariviens, devrait aussi être révisé, selon le cahier des charges, pour le rendre plus accessible à la population, l'ambition de ce projet étant de réduire les embouteillages dans la capitale.

« Ce type de transport s'adresse à tout le monde sans distinction de classe. Jusqu'à maintenant il n'y a pas de déclaration officielle par rapport au prix. C'est encore en cours de discussion. C'est un projet qui est destiné à la population tananarivienne et de Madagascar. C'est primordial qu'il considère les plus vulnérables dans ce genre de transport », indique Léa Ravoavinorosoa, la secrétaire générale auprès du Secrétariat d'Etat en charge des nouvelles villes et de l'habitat.

33 000 à 40 000 passagers par jour sont attendus par les promoteurs de ce projet. Un projet financé par un prêt de 152 millions d'euros octroyés par la France.

