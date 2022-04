Niger: le chef d’état-major des forces armées françaises en visite à la frontière malienne

Un soldat malien et un militaire français engagés dans l'opération Barkhane. PASCAL GUYOT / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est la troisième fois que le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard séjourne au Niger. À quelques jours du vote par l'Assemblée nationale nigérienne d'un document sur la coopération militaire entre Barkhane et les forces armées nigériennes, il était ce jeudi 31 mars 2022 à Ouallam, un camp des forces spéciales nigériennes, non loin de la frontière malienne ou soldats nigériens et français mènent des opérations antiterroristes conjointes.