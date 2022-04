RDC : Congo Airways, une compagnie aérienne en chute libre

Un avion de Congo Airways sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. Le 15 aout 2020. AFP - ARSENE MPIANA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Congo Airways, la compagnie aérienne nationale congolaise, connait la plus grande crise de son existence. La société créée en 2014 n’a plus qu’un seul avion pour couvrir le territoire national. Les destinations africaines ont été supprimées, les vols domestiques connaissent d’importantes perturbations entre retards et annulations.