Sénégal: l'exposition «Picasso à Dakar» éclaire les liens de l'artiste avec l'Afrique

Au Sénégal, l’exposition Picasso à Dakar, 1972-2022 a ouvert ses portes ce vendredi au Musée des Civilisations Noires, pour le plus grand bonheur des premiers visiteurs.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Le maître espagnol – qui n’a jamais voyagé sur le continent – a été profondément marqué par l’art africain, dans sa phase cubiste. L’exposition fait « dialoguer » des œuvres de Picasso avec des œuvres africaines : masques ou objets de culte. Cinquante ans après une première présentation du travail de Picasso dans la capitale sénégalaise, cette exposition s’adresse notamment à la jeunesse, avec des livrets pédagogiques ou des ateliers organisés dans des écoles.

Dans la salle d’exposition, un groupe d’étudiants fait une séance de selfies. Amina ne connaissait Picasso que de nom. « Je ne savais pas vraiment, je n'avais pas d'idée en tête, mais là je me rends compte que les gens avaient raison parce que c'est quelque chose de génial », s'enthousiasme-t-elle.

Sur une photo de Picasso, l’artiste est dans un atelier, entouré de ses tableaux, et de deux statues africaines. Ce qui surprend beaucoup Awa Dia, 27 ans. « Ça m'impressionne, car il s'est inspiré de ces œuvres d'art sur l'Afrique. Cela me surprend parce que je n'ai jamais pensé qu'il s'intéressait à la culture africaine, explique la jeune femme. C'est ma première fois ici et je suis très contente ».

Cette exposition à Dakar est aussi une fierté pour Précieux, également étudiant. « C'est rare que l'on puisse avoir ces belles œuvres en Afrique. On sait déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité et faire venir les œuvres de ces grands artistes, ça nous booste encore plus ».

L'exposition Picasso à Dakar, se tient jusqu'au 30 juin au Musée des Civilisations Noires.

C'est très puissant, c'est très fécond et il y a eu probablement ce dialogue et cette rencontre permanente entre Senghor et Picasso. Le professeur Hamady Bocoum, directeur du Musée des Civilisations Noires de Dakar Charlotte Idrac

