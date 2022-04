Guerre au Tigré: un convoi du PAM rejoint Mekele après plusieurs mois de blocus

Mekele, capitale de la région éthiopienne du Tigré en mai 2021. © Sébastien Németh/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Éthiopie, un convoi humanitaire a enfin pu atteindre la province du Tigré. Les insurgés tigréens sont en conflit depuis un an et demi contre le gouvernement d’Abiy Ahmed, et la région est sous blocus humanitaire. Depuis le 15 décembre dernier, aucun convoi n’avait pu atteindre le Tigré et ses six millions d’habitants.