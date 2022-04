Guinée: la période du ramadan s’annonce difficile face à la hausse des prix

REPORTAGE

En Guinée, le ramadan commence avec une question : que va-t-on pouvoir acheter pour la rupture du jeûne ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Conakry, Mathias Raynal

Interdiction de réexportation des denrées de première nécessité, baisse des droits de douane sur certains produits comme le riz ou encore le sucre... Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une série de mesures pour soutenir le pouvoir d’achat étriqué des Guinéens. Mais dans les épiceries de Conakry, les prix sont repartis à la hausse, comme toujours en cette période de fête.

Dans une minuscule épicerie du quartier de La Camayenne, Sophie Camara, 16 ans, rend sa monnaie à une cliente déprimée. « Tous les prix ont augmenté, ça ne baisse jamais », se désole la jeune commerçante.

Face à elle, Aminata Camara n’a pas pu faire de courses pour le ramadan. « Je n’ai pas d’argent. Je n’ai encore rien acheté », se désole-t-elle. Si elle en avait les moyens, Aminata Camara prendrait « du riz, du sucre, du lait, du thé. J’attends mon mari. Il est sorti pour essayer de trouver de l'argent. S'il y arrive, on va faire des achats. Sinon, on va s’asseoir dans la rue pendant la rupture du jeûne et des gens vont nous donner à manger. » Lui est au chômage. Elle, commerçante, en fin de grossesse, est trop fatiguée pour travailler. Aminata Camara s'en remet à la solidarité des habitants du quartier.

Quelques mètres plus loin, Mariam Diallo vend des oignons : « Le sac de 25 kilos coûte désormais 185 000 Francs guinéens », presque 20 euros. Il vient de connaître une augmentation de plus de 20%, en deux semaines seulement.

Mariam Diallo s’approvisionne auprès des grossistes de la capitale et les annonces du gouvernement n’ont eu aucun effet sur leurs tarifs. « Aujourd'hui-même, je suis allée au marché et j’ai demandé les prix. Ils ne diminuent pas, bien au contraire, ils sont plus élevés chaque jour. »

► À lire aussi : Les inquiétudes des Guinéens face à la flambée des prix de produits de première nécessité

Et cela se répercute sur les affaires. Les clients sont moins nombreux que les années précédentes. Les détaillants, eux aussi, font grise mine à Conakry.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne