Les automobilistes kényans s'inquiètent de potentielles pénuries de carburant

L’accès au carburant inquiète au Kenya. Depuis plusieurs jours, plusieurs parties du pays font face à d’importantes pénuries.

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

Le gouvernement kényan subventionne en principe une partie du carburant pour éviter une inflation du prix à la pompe. Mais l’autorité de régulation de l’énergie et du pétrole a expliqué samedi qu’à cause d’une hausse des cours mondiaux, la compensation à payer aujourd’hui est plus élevée que prévu. Nairobi a donc du retard dans ses factures. En réponse, les entreprises de commercialisation du pétrole ont bloqué les importations. De quoi semer la panique parmi les habitants de la capitale qui prennent leurs précautions.

Certaines stations-services affichent ne plus avoir d’essence. D’autres rationnent les automobilistes. Alors, dans celles où il est encore possible de faire le plein, les voitures font la queue jusqu’à déborder sur la route dans cette station de Nairobi.

« C’est énervant, je n’ai pas l’habitude de ça. D’habitude ça me prend 5, 10 minutes pour faire le plein, là ça fait 30 minutes, presque 45 que j’attends, s'impatiente Nashol au volant de sa voiture. Maintenant, si je dois me déplacer et que j’ai besoin d’essence, je dois prévoir une heure juste pour ça. »

Vent de panique dans la capitale

Une situation qui a entraîné un vent de panique parmi les habitants de la capitale. Beaucoup se sont déplacés pour faire des réserves. « Ma femme vient de m’appeler pour me dire que certaines stations rationnaient le carburant donc je me suis dit qu’il fallait faire le plein. Parce que s’ils commencent à limiter ce qu’on peut avoir aujourd’hui, ça risque d’être pire la semaine prochaine », explique un automobiliste.

« D’où je viens, il n’y avait plus du tout de carburant. J’ai vu qu’il y en avait ici donc j’ai décidé de m’arrêter sur mon chemin pour remplir mon réservoir, témoigne un autre. Ça m’inquiète, car demain ça peut être pire, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau faire le plein. »

Face à ces inquiétudes, la Kenya Pipeline Company, une entreprise publique en charge du transport du carburant, a tenu à rassurer. Dans un communiqué samedi elle affirme avoir suffisamment de stock dans ses entrepôts pour répondre à la demande.

