Mali: l'armée fait état de plus de 200 terroristes tués dans le village de Moura

Soldats maliens entre Mopti et Djenné, en février 2020 (Image d'illustration) © AFP - Michele Cattani

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Mali, plus de dix jours après le lancement d'une opération de grande envergure dans le village de Moura, cercle de Djenné, région de Mopti dans le centre du Mali, l'état-major général des armées donne enfin des détails et un bilan : plus de 200 jihadistes tués dans cette zone qui était totalement assiégée par les Forces armées maliennes (Fama) et leurs alliés russes.