Pré-dialogue tchadien à Doha: le CCCMSR divisé sur la poursuite de sa participation

Ouverture du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens, à Doha, au Qatar, ce dimanche 13 mars 2022.

Alors que le président du CCSMR a annoncé que son mouvement suspendait sa participation au pré-dialogue tchadien qui se tient actuellement à Doha, cette décision est contestée au sein même de sa délégation présente sur place.

Les négociateurs de la junte militaire au pouvoir et trois groupes, Doha, Qatar et Rome qui rassemble les 52 mouvements politico-militaires qui négocient dans le cadre du pré-dialogue de Doha, attendent toujours la synthèse de leurs différentes propositions qui leur sera proposée par la médiation qatarienne. En attendant, tous assistent depuis quelques jours aux soubresauts qui agitent le CCSMR, depuis que son président, qui n'est pas sur place, a annoncé que son mouvement suspendait sa participation en posant des conditions pour son retour. Une décision qui a été contestée depuis deux jours par le porte-parole et chef de la délégation de ce mouvement politico-militaire tchadien.

Les soutiens de Mahamat Tahir Saleh, eux, tiennent un discours diamétralement opposés. Ils accusent le jeune porte-parole de leur mouvement de s'être laissé acheter par Ndjamena, et jurent qu'il a été désavoué par tous les responsables du CCMSR.

En attendant, le groupe de Rome, qui rassemble les principaux groupes rebelles tchadiens dans ces négociations, persiste et signe : la décision d'exclure le CCMSR du groupe reste valable, explique son chef de file, le colonel Adoum Yacoub.

« Notre décision, aussi regrettable que cela puisse paraître, est maintenue parce que l'on ne peut pas négocier sereinement en étant tiraillé, en ayant des contradictions qui se développent en notre sein, a-t-il expliqué au micro de RFI. Nous voulons garder toute notre sérénité et autant que possible l'unité au sein de notre groupe ».

Samedi soir, chacun des deux camps fourbissait ses armes, en assurant que le bureau politique et le haut-commandement militaire de la rébellion allaient se réunir très rapidement pour trancher en sa faveur.

