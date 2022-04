RDC: treize militants de la Lucha condamnés à un an de prison

Des militants de la Lucha protestent à Butembo le 27 décembre 2018. (Image d’illustration) AFP - ALEXIS HUGUET

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En République démocratique du Congo (RDC), treize militants du mouvement Lutte pour le changement (la Lucha) - douze garçons et une fille - ont été condamnés, vendredi 1er avril, à des peines de douze mois de prison ferme et 125 dollars d'amende, par un tribunal militaire de Béni, dans l'est du pays.