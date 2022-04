Afrique du Sud: réouverture du musée de l’Apartheid après deux ans de fermeture

Réouverture du musée de l'Apartheid en Afrique du Sud. Il était fermé, depuis deux ans. Situé à Johannesburg, c'est l'un des musées les plus importants du pays. Ouvert en 2001, il retrace l'histoire du régime ségrégationniste et des luttes qui ont conduit à sa chute.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

La réouverture du musée symbolise un début de retour à la vie normale en Afrique du Sud où de nombreux musées sont restés fermés pendant la pandémie de Covid-19 et qui sont aujourd'hui fragilisés. Ce sont les touristes étrangers qui se sont présentés les premiers à la réouverture du musée de l'Apartheid.

Lianne Williams ne voulait surtout pas rater la réouverture du musée. Cette australienne qui fait le tour du monde, doit pourtant prendre un avion pour la Croatie dans quelques heures: « Je suis ici depuis une semaine et j'étais extrêmement déçue d'apprendre que le musée était fermé. Je prévois de revenir en Afrique du Sud dans quelques mois mais au cas où je ne revienne pas, au moins j'aurais vu ce que je voulais vraiment, mais alors vraiment voir. »

« Mandela, pour nous, c’est un personnage très important »

Un couple de français, originaires d'Orléans, partage cette impatience. Annie et Hadji Kebe se souviennent d'avoir milité contre le régime de l'apartheid: « On ne pouvait pas venir ici sans aller voir le musée de l’apartheid, c’est pas possible. Mandela, pour nous, c’est un personnage très important. »

Pour leur guide, Thomas Mudau, le réouverture du musée est une bouffée d'oxygène pour l'industrie touristique et une bonne nouvelle pour les touristes: « Ne pas visiter ce musée, c’est comme ne pas visiter l’Afrique du Sud. C’est comme pour la France et la tour Eiffel. »

Les Sud-Africains sont aussi de retour. Dans la file d'attente, se trouve un adolescent de 15 ans venu du Cap. Le jeune homme vient s'informer sur l'histoire de l'apartheid. Il est en train d'écrire un scénario sur la fameuse coupe de monde rugby de 1995.

