Burkina: les concertations se poursuivent entre la Cédéao et le gouvernement de transition

Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Commission de la Cédéao, s'exprimant à l'issue du sommet de celle-ci à Accra, au Ghana, le 25 mars 2022. REUTERS - FRANCIS KOKOROKO

Au Burkina Faso, les travaux entre une délégation de la Cédéao et le gouvernement de la transition se poursuivent toujours à Ouagadougou. Arrivés vendredi, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la commission de la Cédéao et des techniciens travaillent pour obtenir une libération du président déchu Roch Marc Christian Kaboré et un chronogramme acceptable de la transition.