Côte d'Ivoire: fin de la quatrième édition du Salon de l'invention Abidjan Innova

En Côte d’Ivoire, c'était le clap de fin, hier, samedi 2 avril, de la quatrième édition du salon Abidjan Innova. Ce salon international des inventions issues du continent africain comptait plus de trente de pays cette année. L’occasion pour ces innovateurs et innovatrices de présenter leurs solutions aux défis actuels en Afrique, sous le thème « Valorisation des inventions : une affaire d’État »

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Des machines de transformation de fibres de graines séchées, un dispositif d’immobilisation des véhicules en surcharge… plus d’une centaine d’inventeurs du salon Abidjan Innova se sont exposés au palais de la Culture cette année.

Carte de visite virtuelle

Exemple avec la carte de visite virtuelle Bim!. Une petite pastille remplie de données de l’utilisateur, et qu’on colle sur au dos du téléphone. Le jeune cofondateur, Fabrice Trah : « Il suffit juste de poser son portable sur celui de la personne qui a son Bim et je vois directement son adresse mail, son téléphone, son Instagram, son Whatsapp, son site internet, et même son Linkedin ».

À l’autre bout de la salle, le Centre de démonstration des technologies présente des inventions venues d’ailleurs, mais très utiles pour les PME locales du secteur de l’agro-industrie. Sylvain N’Govan, responsable marketing du CDT : « Nous pouvons les aider à pouvoir travailler avec ces équipements, et rembourser dans une période bien déterminée, le prix d’achat de ces équipements, et faire la promotion de ces technologies ».

Valoriser les innovateurs du continent

Né à Bruxelles il y a soixante ans, le Salon des inventions s’est installé à Abidjan il y a quatre ans pour valoriser le tissu d’innovateurs du continent. Afin d’en faire une « affaire d’État », comme l’indique Kali Bi Christian Xavier, secrétaire général de la Fédération des inventeurs de Côte d’Ivoire : « C’est une manière pour nous de dire à l’État de Côte d’Ivoire que nous avons des têtes pensantes qui savent se mettre ensemble, trouver des solutions et les proposer au grand public ». Le salon s’est fermé sur près de 400 inventions cette année.

