RDC: un accord trouvé entre les autorités et les syndicats enseignants après trois mois de grève

L'université de Kinshasa, le 19 janvier 2015. AFP - PAPY MULONGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les autorités et les syndicats de l’enseignement supérieur et universitaire ont trouvé un accord sur le barème de salaire après trois mois de grève ayant paralysé l’année académique dans les universités publiques. Le compte-rendu du syndicat des professeurs, annonce que la mobilisation a permis d’obtenir gain de cause sur un certain nombre de revendication.