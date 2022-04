Gabon: l’ex-député Bertrand Zibi Abeghe pourrait sortir de prison en septembre

En détention depuis six ans, l’ancien député Bertrand Zibi Abeghe avait été interpellé fin août 2016 durant la crise post-électorale puis condamné. Il avait déposé un pourvoi en cassation, mais il a finalement demandé le retrait de ce recours. Ce que les juges viennent d’accepter. Bertrand Zibi Abeghe devrait donc aller au bout de sa peine et sortir de prison dans six mois.

Publicité Lire la suite

C’est probablement le plus célèbre prisonnier du Gabon. Bertrand Zibi Abeghe a toujours clamé son innocence, considérant sa détention comme politique et une vengeance du président Bongo devant qui il avait démissionné en public avec fracas. Six ans après son incarcération, cette énième péripétie judiciaire annonce peut-être sa sortie prochaine.

Pour son avocat, Me Jean-Paul Moumbembé, se pourvoir en cassation s’annonçait trop risqué : « Supposons que la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, on reprendrait à zéro. Et le risque était que les juges prennent des peines plus lourdes. Donc nous avons évité pour cela. Et Zibi est moralement parlant en forme. C'est un chrétien, il ne fait que prier, donc il a pardonné. »

Une famille impatiente de le retrouver

Sa famille compte les jours avant la libération de Bertrand Zibi Abeghe. Son frère attend avec impatience sa sortie de « Sans famille », surnom de la prison centrale de Libreville. Même si Maël Nkoghe Abeghe reste méfiant jusqu’au bout : « J'ai un sentiment de soulagement, tout le monde l'attend. Revoir notre ami, notre frère, notre aîné en liberté et en bonne santé surtout. Bien entendu, nous nous inquiétons qu'il y ait un revirement de situation, mais nous gardons espoir que fin septembre, il soit parmi nous. On peut espérer qu'il a enfin terminé son calvaire et qu'il va sortir. »

Bertrand Zibi Abeghe a déjà des projets pour sa vie, après sa sortie. Reviendra-t-il en politique ? Son avocat préfère pour l’instant garder le secret.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne