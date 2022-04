Le Sénégal célèbre le 62e anniversaire de son indépendance au son de la fanfare

REPORTAGE

Une cérémonie était organisée ce lundi 4 avril à Dakar, place de l’Indépendance, avec un défilé « petit format », de quelque 1 800 militaires et paramilitaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondance à Dakar, Charlotte Idrac

Au son de la fanfare militaire, les différentes unités se succèdent. Après deux années marquées par une simple prise d'arme en raison de la pandémie de Covid-19, la cérémonie marquant le 62e anniversaire de l'indépendance sénégalais a pu avoir lieu en public.

Maïssa Ndiaye est venu avec son enfant de six ans. « Le civisme s'inculque dès le plus âge, affirme le père de famille. C’était important pour moi qu’il sache ce qu’est l’indépendance. J’en avais parlé avant de venir. »

Pas de majorettes ni de danseurs, cette année, comme lors du traditionnel défilé populaire place de la Nation. À cause de travaux, la cérémonie a été délocalisée en plein centre-ville. Magaye Gaye a emmené sa fille, une tradition familiale. « C’est comme lorsque j’étais tout petit. C’était à Ziguinchor. Chaque 4 avril, je me levais à 6h du matin pour avoir une bonne place et puis regarder le défilé. C’était un moment de réjouissance, un moment unique dans la vie d’un citoyen. »

Soixante-deux ans après l’indépendance, Abdou Ndaw, étudiant, drapeau du Sénégal sur le dos, estime qu’il faut rester vigilant « parce qu’il nous reste beaucoup de choses à travailler. Nous avons la souveraineté politique, mais il nous reste la souveraineté économique. » Quant à Matar Sarr, membre d’un groupe baptisé « les futurs jeunes militaires sénégalais », il espère pouvoir défiler un jour à son tour. « Nous voulons être des militaires. C’est cela notre objectif, c’est d’aller sauver notre pays. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne