Togo: appel à la grève d'un syndicat enseignant

En fait, le problème, c’est parce que nous sommes un syndicat solide, démocratique et puis c’est aussi un syndicat émanent directement de la base, ce n’est pas un syndicat téléguidé. Du coup, le gouvernement n’y a toujours pas mis quelqu’un pour les orienter. Il passe par tous les moyens pour nous étouffer, mais on est sereins et la lutte doit continuer parce que la base refuse.