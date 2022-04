Tunisie: les députés essaient d'alerter l'opinion après la dissolution du Parlement

En Tunisie, moins d’une semaine après la dissolution du Parlement par le président Kaïs Saïed, les députés tentent de contre-attaquer. Poursuivis pour avoir tenu une session du Parlement en ligne alors que celui-ci était suspendu par le président tunisien depuis juillet 2021, ils alertent la population sur les dérives du régime.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

Ils sont officiellement au chômage, mais ils ne chôment pourtant pas. Les 121 députés frondeurs tentent d’organiser leur défense. Et ce n’est pas si simple. Car les élus ont choisi de répondre aux convocations de la justice – pour ne pas donner l’impression d’être au-dessus des lois – tout en critiquant son instrumentalisation présumée par le président Kaïs Saïed.

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Abderrazak Kilani, ouvre la séance : « Ce sont des procès politiques qui visent à régler des comptes avec des opposants politiques. Aujourd’hui, le pouvoir exécutif se sert du pouvoir judiciaire pour poursuivre le pouvoir législatif. »

Peu d'intérêt de l'opinion internationale

Face à une opinion publique rendue apathique par les atermoiements post-révolutionnaires. Et face à une communauté internationale qui n’a pas particulièrement haussé le ton suite à la dissolution du Parlement, ces députés tentent d’alerter sur le danger qui les guetterait.

« Dans la rue, on nous arrête pour nous demander si on n’a pas peur de risquer la peine de mort à cause des poursuites qui sont enclenchées contre nous, témoigne Samir Dilou, ancien député islamiste d’Ennahdha. Je réponds que non, nous n’avons pas peur. Le peureux ne peut pas nous faire peur. Celui qui doit avoir peur est celui qui a fomenté le coup d’État. »

Un bras de fer entre anciens parlementaires et le président Kaïs Saïed qui peine à intéresser des Tunisiens dont l’attention semble monopolisée par la crise économique et la chute de leur pouvoir d’achat.

