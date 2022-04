Vidéo

[Vidéo] L’écrivain algérien Kamel Daoud en un mot, un geste et un silence

Portrait de l'écrivain algérien Kamel Daoud en un mot, un geste et un silence.

Avec son premier roman « Meursault, contre-enquête », acclamé dans le monde littéraire, il a donné un prénom à l’Arabe tué dans « L’Étranger » d’Albert Camus. Depuis, son regard sévère et original porté sur l’Algérie et notre monde contemporain fait de Kamel Daoud l’un des écrivains francophones les plus importants. Portrait intime en un mot, un geste et un silence de ce journaliste, écrivain et chroniqueur né en 1970 à Mostaganem, à 350 kilomètres à l’ouest d’Alger.