Afrique de l’Ouest: la FAO tire la sonnette d'alarme sur le risque de famine

Une famille dans le nord du Sénégal. AP - Rebecca Blackwell

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La région va devoir affronter une grave crise alimentaire, s'alarme la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de malnutrition. Ce chiffre pourrait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici juin. En cause, l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets inflationnistes sur les prix des denrées, consécutifs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine.