Burkina Faso: enlèvement d’une religieuse américaine dans le nord-ouest du pays

Au Burkina Faso, une religieuse de nationalité américaine a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022, au nord-ouest du pays, précisément dans la localité de Yalgo. La sœur Suellen Tennyson a plus de 80 ans, son enlèvement, qui n'a pas été pour le moment revendiqué, a été mené par des hommes armés entre minuit et une heure du matin.

L'enlèvement de la sœur Suellen Tennyson a été confirmé par l'évêché de Kaya qui a diffusé un communiqué. Joint au téléphone, le père Paul Dah, chargé de la communication de la conférence épiscopale au Burkina Faso, a indiqué que la religieuse de nationalité américaine, âgée de 83 ans, vivait depuis 2014 avec deux autres sœurs au sein de la congrégation des sœurs marianites de Sainte-Croix, située à Yalgo, localité de l'extrême-nord de la province du Namentenga.

Seule la religieuse américaine a été enlevée au cœur de la nuit, entre minuit et une heure du matin, par des éléments d'un groupe armé non identifiés. En quittant lieux, les ravisseurs ont vandalisé les salles et saboté le véhicule de la communauté.

La ville de Yalgo est limitrophe de la province du Soum où les groupes armés sont particulièrement actifs. Dans cette zone, les attaques contre les civils se sont multipliées. L'enlèvement de la religieuse américaine n'a, pour le moment, pas été revendiqué.

C'est une expatriée qui est d'origine américaine. Elles sont trois sœurs dans la communauté dont deux expatriée. C'est l'une des expatriées qui a été enlevée. Père Paul Dah, chargé de la communication de la conférence épiscopale au Burkina Faso et au Niger Guillaume Thibault

