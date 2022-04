Madagascar: Richianny Ratovo, jeune plasticienne, expose pour la premère fois sur sur sa Grande Île

A Madagascar, coup de projecteur sur une artiste prometteuse. Richianny Ratovo, 27 ans, a gagné l’an dernier le prix d’art contemporain Paritana. De retour de quatre mois de résidence à la Cité des Arts à Paris, elle expose pour la première fois en solo sur sa Grande Île. Peintre, graveuse, poétesse, performeuse, l’artiste pluridisciplinaire entraîne le public dans son univers teinté d’émotions, de couleurs, de douceur et de mots. « Ici commence le bonheur », c’est le nom de l’exposition, est une ode à la vie à découvrir à partir d’aujourd’hui (mardi 5) jusqu’au 7 mai à l’Institut Français de Madagascar.

avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

« Tomboka hasambarana », en français « Ici commence le bonheur », présente le cheminement intime d’une artiste qui a préféré la vie à la survie. A l’origine de cette création salvatrice, la perte d’un proche.

« Pour moi, l’utilité, c’était vraiment thérapeutique », nous explique Richianny Ratovo.

Guetter les signes invisibles, se réjouir des bonheurs simples, traquer ces petits riens qui embellissent le quotidien, Richianny Ratovo en a fait sa quête.

« Ce sont des choses que je rencontre dans la rue, que je ramène dans mon monde imaginaire, des petits moments de parenthèse qu’on prend comme des échappatoires, et que je reconstitue, pour se rappeler à moi à chaque fois que ça va mal. »

Des larmes d’or, des enfants qui rient, des toits de chaumes des Hauts-Plateaux, l’artiste nous offre une plongée dans son univers subtil, sensible et intrigant.

« J’utilise la pyrogravure combiné avec de la peinture pour ramener dans ce monde imaginaire des couleurs éclatantes, mélancoliques, qui rappellent toujours à la vie et qui me ressemblent. La technique de pyrogravure, c’est une technique qui consiste à brûler un support. Moi j’utilise particulièrement le cuir de zébu et le liège. La 2ème technique, c’est la gravure réalisée par un outil appelé Dremel. C’est une petite machine qui émet des vibrations et qui permet de creuser le support. »

Une gravure sur cuir, comme une cicatrice à chérir. « Ici commence le bonheur », c’est une invitation à l’introspection, un voyage au cœur de ses émotions, une expérience de résilience.

