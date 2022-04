Cameroun: après une rencontre avec le gouvernement, les syndicats n'appellent plus à la grève jeudi

Photo du marché de Mokolo, à Yaoundé, le 11 otobre 2018. (photo d'illustration) © AP - Sunday Alamba

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Cameroun, la grève générale annoncée pour le jeudi 7 avril n'aura plus lieu. Le collectif des syndicats des travailleurs et associations des consommateurs ayant appelé à cette grève et à des manifestations pacifiques, dit privilégier pour le moment le dialogue avec le gouvernement.