Darfour: devant la CPI, l’ex-chef janjawid Ali Kushayb plaide «non coupable»

Ali Abd-Al-Rahman, également connu sous le nom d'Ali Kushayb, devant la Cour pénale internationale à La Haye, le 4 avril 2022, lors d'une audience de confirmation des charges portées contre lui. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant le conflit du Darfour en 2003-04, à La Haye, le 24 mai 2021. AFP - -

Au deuxième jour de son procès devant la Cour pénale internationale, l’ex-chef janjawid, Ali Abd-Al-Rahman, aussi connu sous le nom d'Ali Kushayb, a prononcé une courte déclaration devant les juges. Poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en 2003 et 2004 au Darfour, il a plaidé « non coupable » à l’ouverture de l’affaire et se dit « innocent ».