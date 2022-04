Pedro Sanchez attendu au Maroc pour tourner la page de la crise sur le Sahara occidental

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse près de Madrid, le 21 août 2021. AFP - JAVIER SORIANO

RFI

Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, effectue ce jeudi 7 avril une visite officielle de deux jours à Rabat. Il y rencontrera le roi Mohamed VI et sera son hôte à l'Iftar, la rupture du jeûne, ce qui est interprété comme « signe d'amitié ». Cette visite répond à une invitation officielle adressée la semaine dernière par le roi marocain. Elle vise à tourner la page de la crise diplomatique qui a duré près d'un an entre les deux pays et surtout après le changement historique de la position de Madrid à propos du Sahara occidental.