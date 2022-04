Tchad: pour mettre fin à la grève, le président de la transition fait des promesses aux magistrats

Le général tchadien Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition, au palais présidentiel, le 27 avril 2021 à N'Djamena. AFP - BRAHIM ADJI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de deux semaines après avoir lancé une grève sèche et illimitée le 22 mars dernier, à la suite de plusieurs agressions de magistrats par des agents assermentés, les deux syndicats des magistrats ont finalement obtenu gain de cause et ont été reçus mardi 5 avril par le général Mahamat Idriss Deby Itno, entouré de plusieurs de ses ministres dont ceux de la Sécurité publique et la Justice.