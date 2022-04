Enquête militaire à Moura au Mali : les doutes des défenseurs des droits humains

Un soldat malien entre Mopti et Djenne en février 2020 (Image d'illustration) © MICHELE CATTANI/AFP

Texte par : David Baché 2 mn

Les autorités ont annoncé jeudi 7 avril l’ouverture d’une enquête à Moura. Il s’agit de faire la lumière sur l’opération antiterroriste conduite entre le 23 et le 31 mars dernier dans ce village proche de Djenné, dans le centre du pays. L’armée affirme y avoir tué plus de 200 jihadistes, de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme évoquent un bilan largement supérieur et le massacre en règle de civils, par les FAMa et leurs supplétifs russes. Mais cette enquête sera menée par un Tribunal militaire malien, et c’est bien ce qui inquiète les défenseurs des droits humains.