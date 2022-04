La RDC charge l'acteur Jean-Claude Van Damme de promouvoir l'image du pays

L'acteur belge Jean-Claude Van Damme à Bruxelles en 2017. AFP - ERIC LALMAND

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après les chanteurs Gims et Dadju qui évoluent en France, l’acteur belgo-américain Jean-Claude Van Damme a reçu mercredi à Kinshasa son passeport diplomatique. La star de cinéma a achevé un séjour d’environ une semaine dans la capitale congolaise rencontrant diverses personnalités du monde du divertissement et de la politique. Avec son passeport congolais, les autorités congolaises lui ont confié la mission de vendre une image positive du pays et bien plus.