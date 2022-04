Mali: enquête militaire à Moura, la Minusma toujours pas autorisée à s’y rendre

Soldat de l'armée malienne (image d'illustration). REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : David Baché 2 mn

Une enquête est en cours sur les allégations d’exactions de l’armée malienne à Moura, selon la justice militaire. Il s’agit de faire la lumière sur l’opération antiterroriste conduite entre le 23 et le 31 mars dernier dans ce village proche de Djenné, dans le centre du pays. L’armée affirme y avoir tué plus de 200 jihadistes, de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme évoquent un bilan largement supérieur et le massacre en règle de civils, par les Fama et leurs supplétifs russes. Mais l’ouverture de cette enquête par la justice militaire malienne ne répond pas vraiment à leurs exigences.