Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo se rend à Duékoué pour une «visite de compassion»

Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La ville de la Côte d’Ivoire reçoit ce vendredi l’ancien chef de l’état ivoirien, onze ans après les violences de la crise postélectorale de 2010-2011. Durant la guerre civile opposant les forces loyalistes du régime et les forces républicaines pro-Ouattara à l’époque, les régions de l’ouest ivoirien ont particulièrement été marquées par les tueries, avec au moins 1 000 morts selon les Nations unies. Plus touchée que les autres localités par le conflit, la ville de Duékoué est devenue le symbole de ces violences, où entre 500 et 800 personnes ont perdu la vie.