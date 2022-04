Congo-B : la police disperse une marche, déjà interdite, contre les coupures de courant

Les coupures intempestives et prolongées, la baisse de tension : voilà le lot quotidien de bon nombre de Congolais. Pour protester contre cette situation à Brazzaville, les abonnés ont initié une marche vendredi. Une manifestation qui a vite été étouffée par les forces de l'ordre, la marche ayant été interdite deux jours avant par la Préfecture de Brazzaville, évoquant « des motifs impérieux d’ordre public ». Le principal initiateur a été interpellé et violenté avant d'être relaxé.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

La marche devrait partir du célèbre rond-point Ebina au siège de la Société énergie électrique du Congo (2EC), les marcheurs réclamant la démission de son directeur général.

Arborant des tee-shirts sur lesquels on pouvait lire « On en a marre des coupures et du DG de la 2EC », les abonnés ont trouvé les policiers sur les lieux. Ces derniers ont interdit tout attroupement et interpellé l’activiste Armel de l’eau Loemba, initiateur du mouvement. « Pendant que nous attendions les autres, nous avons été brutalement interpellés et brutalisés, puis emmenés au Commissariat central où nous avons été présentés au commissaire central de la villede Brazzaville », raconte-t-il.

Armel de l’eau Loemba a ensuite été conduit à la direction générale de la police qui a ordonné sa relaxe. RFI l'a rencontré après, le corps endolori après la marche de protestation avortée. « Sous d’autres cieux, ces coupures abusives et injustes (de courant) devraient faire l’objet de plaintes au niveau de la justice. Mais, ici la société d’énergie est tranquille », estime l'activiste.

Les coupures de courant sont vécues au Congo comme un paradoxe par les consommateurs ; car c’est dans ce secteur que d’énormes investissements ont été consentis ces 20 dernières années par les autorités.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne