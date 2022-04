Madagascar : la signature d'un accord de coopération militaire avec la Russie fait polémique

L'accord avec la Russie porterait sur la fourniture d'équipements militaires et la formation d'officiers malgaches (image d'illustration) AFP - GIANLUIGI GUERCIA

Texte par : Laure Verneau 2 mn

C’est un court article qui a enflammé le web et les réseaux sociaux malgache en l’espace de quelques heures. Une agence de presse indienne, via l’agence de presse russe Spoutnik, rapportait ce lundi la signature d’un accord de coopération militaire entre Madagascar et la Russie, le 18 janvier dernier. Bien que signé avant le début du conflit ukrainien, la coopération malgacho-russe inquiète les autres puissances étrangères.