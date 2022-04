Gambie : les enjeux des élections législatives

Un centre de vote a pris place au milieu d'une rue de Banjul,lors de la présidentielle en Gambie, le 4 décembre 2021. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Jour d’élections en Gambie, ce samedi 9 avril. Cinq mois après l'élection présidentielle et la victoire d’Adama Barrow pour un second mandat, ce scrutin fera office de test pour le président et son tout jeune parti. Retour sur les enjeux de ce vote.