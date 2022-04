La Minusma demande à nouveau l’autorisation de se rendre à Moura

La Mission de l’ONU au Mali est toujours dans l’attente d’une hypothétique autorisation pour aller enquêter à Moura, village du centre du pays qui a fait l’objet entre le 23 et le 31 mars d’une vaste opération militaire. Une opération antiterroriste qui fait l’objet de très nombreuses allégations de violences commises par les soldats maliens et leurs supplétifs russes.

Publicité Lire la suite

Moura, village du centre du Mali, près de Djenné, était au cœur d’une opération antiterroriste la semaine dernière. L’armée malienne affirme y avoir tué 203 jihadistes, mais de nombreux témoignages recueillis par des médias internationaux et par des organisations de défense des droits humains présentent une version différente : un bilan supérieur -300 à 400 morts- et des exécutions sommaires de civils et de jihadistes désarmés, par les soldats maliens, mais aussi par leurs supplétifs russes.

Face à ces allégations, la justice militaire malienne a annoncé l’ouverture d’une enquête. Mais beaucoup réclament une enquête indépendante et impartiale. C’est le cas de la Coalition pour le Sahel, qui rassemble plusieurs dizaines d’organisations de la société civile sahéliennes et ouest africaines, mais aussi des Nations unies, de l’Union européenne, ou encore des Etats-Unis.

► A lire aussi : Mali: que s’est-il réellement passé à Moura?

Ils souhaitent que la Mission des Nations unies au Mali puisse se rendre sur les lieux, à Moura. Plusieurs demandes ont déjà été formulées, sans succès. De nouvelles démarches sont en cours. « La Minusma a d’ores et déjà ouvert son enquête, une enquête qui doit désormais être poursuivie sur le terrain afin de vérifier les faits », explique Olivier Salgado, porte-parole de la Minusma, au micro de David Baché.

Par ailleurs, la Mission de l’ONU au Mali a « bien noté la décision des autorités maliennes d’ouvrir une enquête », une initiative qu’elle juge « bienvenue », qui va « dans le bon sens ». « Il est impératif que les autorités maliennes apportent la coopération nécessaire pour que la Minusma ait accès au site, conformément à son mandat », rappelle Olivier Salgado.

« La Minusma a effectué des démarches auprès des autorités pour obtenir un accès aérien à Moura, qui est situé dans une zone extrêmement difficile d’accès par voie terrestre. Nous avons bon espoir que cet accès nous sera accordé dans les meilleurs délais. Nos équipes d’enquêteurs se tiennent déjà prêtes, elles ont déjà été prédéployées à Mopti et nous sommes en contact permanent avec les autorités à ce sujet. »

► A lire aussi : Mali: la Minusma pourra-t-elle enquêter à Moura?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne