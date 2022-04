Madagascar : des tensions entre l'Etat et les pétroliers font craindre une pénurie de carburant

La situation est tendue entre l’Etat et les pétroliers, au point qu’une pénurie de carburant pourrait être envisagée sur la Grande île.

Avec notre correspondante à Antananarivo,

Selon deux sources concordantes, le navire censé approvisionner Madagascar en carburant pour le mois de mai n’a pas quitté le sultanat d’Oman, en fin de semaine dernière. Les négociations entre le gouvernement et les pétroliers sont toujours en cours pour débloquer la situation. Si aucune solution n’est trouvée d’ici là, Madagascar pourrait être en pénurie de carburant à moyen terme.

En cause, les négociations sur la nouvelle structure des prix à la pompe qui n’ont pas encore abouti, ainsi que le non paiement des arriérés de l’Etat envers les pétroliers. Un remboursement partiel des autorités n’est pas suffisant dans la situation actuelle, dans la mesure où les pétroliers font face à des pertes significatives de trésorerie, selon le rapport FMI de la première revue du programme FEC (Facilité Élargie de Crédit). Fin 2021, toujours selon ce même rapport FMI, les arriérés s’élevaient en effet à 250 milliards d’ariary. Les autorités malgaches ont pourtant continué à s’approvisionner, au dernier trimestre 2021, pour faire fonctionner des centrales Jirama, indiquent plusieurs journaux nationaux.

« Le pays peut cependant tenir sur ses réserves pendant une vingtaine de jours », indique une source proche du secteur pétrolier. Pour Jean-Baptiste Olivier, le directeur général de l’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), la durée du trajet du cargo en mer est relativement courte. « Il faut 10 à 12 jours de trajet, réagit il. La question du départ d’un bateau pour mai ne se pose donc pas encore. » Par ailleurs, les autorités malgaches peuvent encore trouver un autre fournisseur, ou le bateau peut différer son départ. En l’état, l’approvisionnement de carburant de la Grande île est en tout cas en suspens. Alain Théodore Soumoudronga, le secrétaire général du Groupement des pétroliers (GPM), a indiqué ne pas souhaiter réagir.

Que pourrait provoquer une pénurie de carburant dans le marasme économique que connaît Madagascar depuis quelques mois, notamment à cause d'une inflation galopante des produits de première nécessité (huile, sucre, farine…) sans que les salaires aient augmenté depuis 2020 ?

Pour Ketakandriana Rafitoson, la directrice exécutive de Transparency International Madagascar, tous les scenarii sont à craindre. « Qu’il s’agisse d’une hausse des prix ou d’une pénurie, c’est tout le pays qui tombe à l’arrêt, la queue aux stations service, le marché noir... et la colère des gens qui va exploser. La Jirama [la compagnie nationale d’eau et d’électricité] ne pourra plus fonctionner pour commencer, ensuite tout ce qui en dépend, en particulier les hôpitaux. Imaginez par exemple une nouvelle vague Covid cet hiver [juin-juillet-août]. Les Malgaches sont déjà au bord de l’apoplexie avec la hausse des prix ».

Sollicitées, les autorités malgaches n’ont pas encore réagi.

