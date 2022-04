RDC: six morts lors d'une explosion dans un camp militaire à Goma

En République démocratique du Congo (RDC), une explosion a fait six morts à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. L'incident a eu lieu, jeudi 7 avril, aux alentours de 19h30, dans un bistrot du camp militaire de la ville.

Les origines de l'explosion sont encore incertaines. Joint par RFI, le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, nous donne des précisions.

« S’agit-il d’une explosion accidentelle ou bien d’une explosion criminelle ? On ne le sait pas encore mais les spécialistes de la Monusco et de la police scientifique travaillent là-dessus. Il y a des indices qui poussent à croire que l’explosion n’est pas d’origine accidentelle. Parmi les morts, il y a le lieutenant-colonel Nganya Viva Charles et le capitaine Kasinda Baruti, tous deux de la direction logistique de la 34ème région militaire. Il y a aussi l’épouse du colonel qui était avec lui, ainsi que la tenancière du bistrot qui était avec son amie et un garçon de 12 ans, fils de militaire. Ils sont tous décédés et il y a 15 blessés dont 2 graves. Le gouverneur militaire de la province est venu très tôt le matin sur le lieu du drame. Nous rassurons tout le monde que tout est sous contrôle. Il n’y a pas à paniquer », déclare-t-il.

